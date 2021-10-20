محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأربعاء، مقتل 14 عنصراً من قوات الجيش وإصابة اخرين في انفجار حافلة مبيت عسكري بعبوتين ناسفتين مزروعتين داخلها وسط دمشق. يتبع…

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: مقتل 14 عنصراً من الجيش واصابة آخرين في انفجار حافلة وسط دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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