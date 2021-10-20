[محمد صلاح] يقود ليفربول للفوز على أتلتيكو مدريد و[رياض محرز] يسجل هدفين لمانشستر سيتي (+ نتائج بقية المباريات)

محمد بن مسعود - الدمام - محمد صلاح مصدر الصورة GETTY IMAGES

الملعب:

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه المثير مع ليفربول الإنجليزي، حيث قاد فريقه لتحقيق فوز جديد في دوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولم ينتظر صلاح طويلا لافتتاح التسجيل، فقد أحرز هدفه الأول بعد سبع دقائق فقط، ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وبهذا أصبح صلاح صاحب أكبر سجل من الأهداف لفريق ليفربول في دوري الأبطال برصيد 31 هدفا في 48 مباراة، متفوقا على نجم الفريق السابق ستيفن جيرارد.

وفي المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد يوم الثلاثاء، أحرز نابي كيتا الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 31. وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20 و34.

وكانت أحداث المباراة درامية وحماسية. وشهدت طرد غريزمان في بداية الشوط الثاني، مما سمح للريدز بفرض سيطرته على المباراة.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة الثانية إلى تسع نقاط، بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى الدور الثاني في الجولة المقبلة، عندما يستضيف منافسه الإسباني في ملعب آنفيلد.

وفى نفس المجموعة، تغلب بورتو البرتغالى على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف نظيف. ورفع بورتو رصيده إلى أربع نقاط ليحتل المركز الثالث، وظل ميلان بدون رصيد.

مانشستر سيتي يسحق كلوب بروغ

وفي المجموعة الأولى، حقق مانشستر سيتي فوزا عريضا على بروج كلوب، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب يان بريدل بمدينة بروج في بلجيكا.

وكان انتصار السيتي بمثابة الرد المثالي على الهزيمة أمام باريس سان جيرمان في مباراته السابقة، حيث ارتفع رصيده إلى ست نقاط من ثلاث مباريات.

رياض محرز مصدر الصورة REUTERS

وافتتح جواو كانسيلو أهداف اللقاء للسيتي في الدقيقة 30، قبل أن يعزز الجزائري رياض محرز، النتيجة في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 53 أحرز كايل ووكر هدفا ثالثا، قبل أن يحرز البديل كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وقلص هانز فاناكين النتيجة لصالح الفريق البلجيكي بهدف في الدقيقة 81، قبل أن يعود محرز ويسجل هدفه الثاني والخامس للسيتي في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ورفع السيتي رصيده إلى النقطة 6 في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، وتوقف رصيد كلوب بروج عند النقطة 4 في المركز الثالث.

ميسي يسجل هدفين

وفي نفس المجموعة فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على لايبزغ الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

افتتح كيليان مبابي، التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9، وسدد في الزاوية السفلية هدفا جميلا من هجمة مرتدة. لكن انتفض الفريق الألماني، وسجل هدفين لأندريه سيلفا، في الدقيقة 28، ونوردي موكيلي، في الدقيقة 57، ليتقدم الألمان بهدفين مقابل هدف.

ليونيل ميسي مصدر الصورة GETTY IMAGES

وشهد الشوط الثاني تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أحرز هدفين: هدف التعادل في الدقيقة 67، وهدف الفوز في الدقيقة 74 من ضربة جزاء. كما أضاع مبابي ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة يحتل سان جيرمان صدارة المجموعة بسبع نقاط، متقدما على السيتي.

ريال مدريد ينتفض

وفي المجموعة الرابعة انتفض ريال مدريد الإسباني وحقق فوزا عريضا على شاختار الأوكراني بخماسية نظيفة، على ملعب أولمبيسكي في كييف بأوكرانيا.

وجاء الهدف الأول للريال بـ”نيران صديقة”، حيث أحرز سيرهي كريفتسوف، هدفا في مرماه شاختار في الدقيقة 37.

وأحرز فينيسيوس جونيور هدفين، ثم عزز رودريغو غوس التقدم بهدف رابع. واختتم كريم بنزيما الخماسية في الدقيقة 91.

وبهذه النتيجة رفع الريال رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما يظل فريق شريف تيراسبول في صدارة المجموعة.

فينيسيوس جونيور مصدر الصورة GETTY IMAGES

واحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وشاختار في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وكان ميلان قد فاز على شريف تيراسبول الثلاثاء أيضا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

بي بي سي