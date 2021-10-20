شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي لدى المملكة يزور غرفة المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار قنصل الولايات المتحدة الأمريكية العام لدى المملكة السيد فارس أسعد والوفد المرافق له أمس ، غرفة المدينة المنورة ، وكان في استقباله رئيس مجلس الإدارة منير محمد ناصر بن سعد والأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة وبحث سبل التعاون والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرز الأعمال والبرامج المقامة وفق إستراتيجيات وأهداف رؤية المملكة 2030 ، إلى جانب عرض تعريفي عن أهم المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والقطاعات الواعدة بالمنطقة .