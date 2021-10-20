إطلاق ورشة عمل لتطبيق لائحة الأداء الوظيفي في ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة: أطلق محافظ ينبع، سعد السحيمي، ورشة عمل “تطبيق لائحة الأداء الوظيفي” والتى تنظمها إمارة منطقة المدينة المنورة. واستعرضت ورشة العمل التي حضرها وكيل المحافظة ورؤساء المراكز والاقسام، التعريف بعملية إدارة الاداء وتقييمه للموظفين، لتحقيق الأهداف، وتحفيز الموظف وتشجيعه على تحسين أدائه وتنمية مهاراته. وتناولت الورشة، تعزيز إمكانات الموظفين المتميزين وتنمية مهارات ذوي الاداء المنخفض، بهدف الارتقاء بالجهاز الحكومي.

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