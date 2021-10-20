قتلى وجرحى في تفجير استهدف حافلة جنود بدمشق (فيديو) 

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات: ذكرت وكالة الأنباء السورية أن 13 من جنود النظام قتلوا اليوم الأربعاء وجرح 3 آخرون بعد انفجار عبوتين ناسفتين بحافلة تقل جنودا في العاصمة دمشق. وأضافت الوكالة أن الهجوم -الذي وصفته بالتفجير الإرهابي- استهدف الحافلة عند جسر الرئيس وسط دمشق، مما تسبب في دمار الحافلة واحتراقها بالكامل. وأوضحت الوكالة أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة في مكان الانفجار كانت مجهزة للاستهداف أيضا. ولم تتضح حتى الآن ملابسات التفجير والجهة التي تقف وراءه.

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