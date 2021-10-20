إذا تكررت للمرة الرابعة.. تغليظ عقوبة التفحيط إلى مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أفادت مصادر، بأن الإدارة العامة للمرور وضعت غرامات متدرجة لمخالفة “التفحيط” في ظل تكرارها من قائد المركبة، وذلك في إطار القضاء على تلك الظاهرة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن عقوبة المفحط تصل في المرة الأولى إلى 20 ألف ريال في حدها الأقصى.

ولفتت إلى أنه في حال ارتكاب مخالفة التفحيط أكثر من 3 مرات تصل إلى مليون ريال.