محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
أفادت مصادر، بأن الإدارة العامة للمرور وضعت غرامات متدرجة لمخالفة “التفحيط” في ظل تكرارها من قائد المركبة، وذلك في إطار القضاء على تلك الظاهرة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن عقوبة المفحط تصل في المرة الأولى إلى 20 ألف ريال في حدها الأقصى.
ولفتت إلى أنه في حال ارتكاب مخالفة التفحيط أكثر من 3 مرات تصل إلى مليون ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر إذا تكررت للمرة الرابعة.. تغليظ عقوبة التفحيط إلى مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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