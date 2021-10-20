اختراع جهاز يرصد كورونا في هواء الأماكن المغلقة.. تعرّف عليه

محمد بن مسعود - الدمام - اخترع علماء من سنغافورة جهازًا يرصد فيروس كورونا في هواء الأماكن المغلقة، مما يعزز فرصة “المراقبة الجوية” للفيروس، ويُكمل الفحوصات التي يخضع لها الأفراد.

ويعني الجهاز الذي يقوم على اختبار عينات من الهواء، إمكانية وجود “تحذير مبكر لمخاطر الإصابة” داخل أجنحة المستشفيات ودور الرعاية، كما يمكن أن يعزز قدرات مراقبة الفيروس في الأماكن العامة حيث يتجمع الأشخاص داخلها، مثل المطاعم ودور السينما.

وقارن فريق من العلماء والأطباء من جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة وجامعة سنغافورة الوطنية، نتائج اختبار عينات الهواء الخاصة بهم بعينات أخذت من على أسطح المواد في جناحين بمستشفى محلي خلال التفشي الأول لفيروس كورونا في سنغافورة العام الماضي، ووجدوا أن عينات الهواء بها معدل كشف أعلى.

وقال إيرفان لوهونج، وهو مشارك في إعداد الدراسة، ومن جامعة نانيانج التكنولوجية: إن النتائج تُظهر أن “تقلب وحساسية عينات الهواء لرصد سارس-كوف-2 في المستشفيات، هو شيء لم يكن يُعتقد في السابق أنه ممكن جراء معدل التهوية المرتفع داخل أجنحة المستشفيات”.