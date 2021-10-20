محمد بن مسعود - الدمام - كيف تتعامل إذ دخل الصابون أو معقم اليدين إلى العين؟.. إليك الطريقة البسيطة لتفادي ضرر النظر أو فقدان البصر

قد يتعرض العديد منا إلى وقوع الصابون أو معقم اليدين إلى الأعين عن طريق الخطأ، ولكن ماذا تفعل إذا حدث لك ذلك؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقع “healthdigest”.

يقول الدكتور ريتشارد بيرسنجر الطبيب بالأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن وقوع الصابون إلى العين من أكثر الأمور المؤلمة التي تهيج العين غير إنه غير سام، وهو عكس معقم اليدين المعتمد على الكحول، إذ يشكل خطرًا أكبر على العينين ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح.

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ويوضح أن أفضل للتعامل مع هذا الأمر، هي وضع العين تحت الماء الجاري وشطفها جيدا، أما إذا استمر الألم مدة أو واجهت أي تغيرات في الرؤية، يجب التوجه إلى طبيب العيون على الفور.

واحذر فرك العين المصابة، حيث يمكن لمطهرات الأيدي التي تحتوي على الكحول أن تلحق أضرارًا بالغة بالقرنية والملتحم، والتي تغطي أجزاء مختلفة من أعيننا، وقد تكون تعاني بالفعل من ألم وحساسية، ويؤدي فرك عينك إلى تفاقم الموقف.

وتتطلب إزالة معقم اليدين أو الصابون 10 دقائق على الأقل من شطف العين بالماء الدافئ، لذا من الأفضل وضع وجهك تحت الماء الجاري، وإذا لم تتأثر العين الأخرى، فيجب إغلاقها بإحكام لتجنب تلوثها، وإذا استمر الألم أو تغيرت الرؤية، فيجب استشارة الطبيب فورا.