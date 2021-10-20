شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بداية تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وفقا للعين للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار، عند 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك،مصرف أبوظبي الإسلامي،بنك الاستثمار العربي، الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، من بينها التجاري الدولي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، والقاهرة، والمشرق، والعربي الأفريقي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر( أكبر بنكان حكوميان في مصر)، نحو 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ووقعت مصر واليونان وقبرص، الثلاثاء، اتفاقا حول نقل الكهرباء في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الواقعة في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والقبرصي، نيكوس أناستاسيادس، إن "في زمن تنويع مصادر الطاقة، يمكن أن تصبح مصر مصدرا للتيار الكهربائي الذي سيتم إنتاجه أساسا بواسطة الشمس وستصبح اليونان محطة توزيع نحو أوروبا"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد الرئيس المصري أن "الهدف من هذا الاتفاق هو تعزيز التعاون في مجال الطاقة"، وشدد على "أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي الثلاثي الأطراف".

وبحسب بيان مشترك فإن "هذا الربط يعزز التعاون، وأمن الطاقة ليس فقط بين الدول الثلاث، ولكن أيضا مع أوروبا"، و"سيكون وسيلة لنقل كميات كبيرة من الكهرباء من شرق البحر المتوسط وإليه".

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.23 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.16 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.63 جنيه للشراء، و 21.77 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.45 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.84 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.82 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع، أمس.