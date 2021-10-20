شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

واصل سعر الدولار في السودان خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021 استقراره لدى البنك المركزي وتعاملات السوق الموازية السوداء.



وبلغ سعر الدولار في السودان، لدى بنك السودان المركزي، 438.96 جنيه للشراء و442.25 للبيع، وفي السوق السوداء سجل 450 جنيها.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة إذ يؤدي انخفاض الاحتياطيات في كثير من الأحيان إلى نقص الوقود والخبز والأدوية الأساسية.

وتترقب أسواق النقد نتائج اعتصام بالعاصمة السودانية يطالب بحل الحكومة.

ودخل الاعتصام الذي تقيمه مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام مقر الحكومة الانتقالية والقصر الرئاسي بالخرطوم، يومه الرابع، أمس الأربعاء، بينما تصاعدت وتيرة الاحتقان السياسي مع دعوات لحراك مناوئ اليوم الخميس .

ويتمسك المحتجون المحتشدون أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة لإدارة شؤون البلاد وتوافق مكونات الحرية والتغيير، كشرط لرفع الاعتصام.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن بلاده تتوقع العودة إلى النمو الاقتصادي هذا العام عند نحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف إبراهيم في فعالية استضافها صندوق النقد الدولي أن الحكومة تتوقع زيادة النمو تدريجيا في السنوات المقبلة، وعزا ذلك إلى إصلاحات اقتصادية قال إنها بدأت تؤتي ثمارها.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف إن إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد على يد محتجين قبليين يسبب نقصا في إمدادات القمح وزيت الوقود، مما يهدد إمدادات الكهرباء المتعثرة بالفعل في البلاد.

وتصاعد التوتر بين القادة العسكريين والمدنيين في السودان في الأسابيع الأخيرة، واتهمت بعض الشخصيات المدنية الجيش بالاضطلاع بدور في حصار قبيلة البجا لبورتسودان، والطرق المحيطة وخطوط أنابيب الوقود.

وتراجع سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي مسجلا 508.40 جنيه للشراء، و512.1 جنيه للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) 515 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان عند 602.46 جنيه للشراء، و607.99 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 600 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في السودان، لدى بنك السودان المركزي، 117.03 جنيه للشراء، و117.91 للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي في السوق السودانية الموازية (السوداء) 119 جنيها.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني، عند مستوى 119.51 جنيه للشراء، و120.41 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 122 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السودان، لدى بنك السودان المركزي، نحو 1446.17 جنيه للشراء، و1457.06 جنيه للبيع.