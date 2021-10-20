محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: الجيش الوطني يعلن دحر مليشيا الحوثي من عدة مواقع جنوب مأرب (تفاصيل)

أعلن الجيش الوطني، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، دحر مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية دحرت مليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مواقع جنوب مارب وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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‏مشيرا إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دك تجمعات لمليشيا الحوثي الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مارب وكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

‏وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تدمير طقمين وعربة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية لقصف مدفعي لقوات الجيش جنوب مارب.