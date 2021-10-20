عبداللهيان: نرحب بالسلام والاستقرار في العراق

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس الثلاثاء، إن بلاده ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق.

وأفادت وكالة إرنا، مساء أمس الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال لقائه عادل عبدالمهدي، رئيس الوزراء العراقي السابق، في طهران، واصفا العلاقات الثنائية بأنها صداقة دائمة وشقيقة.

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وذكر عبداللهيان أن العلاقات الإيرانية العراقية يمكنها المضي قدما، وبخطى ثابتة، وأن تأخذ الحالة التنفيذية أكثر فأكثر، سواء العلاقات الشعبية أو الاقتصادية أو السياسية، مشيدا بإجراءات عادل عبدالمهدي وحكومته العراقية، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في بغداد، في إطار تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على عزم بلاده توسيع العلاقات مع الحكومة العراقية.

وأشار حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده ترحب، دوما، بالسلام والاستقرار في العراق، إضافة إلى ترحيب إيران بدور بغداد البناء في العلاقات الاقليمية، ولم يكتف بذلك، بل أضاف عبد اللهيان إلى ترحيب بلاده باحترام إرادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية.

وبدوره، لفت عبدالمهدي خلال اللقاء مع عبداللهيان إلى القواسم المشتركة الكثيرة والمتعددة بين بلاده وإيران في مختلف المجالات، معتبرا إياها رصيدا كبيرا للمزيد من التقارب بين شعبي وحكومتي الجانبين.

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