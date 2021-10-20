محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: إشتداد المعارك العنيفة في مأرب (تفاصيل اولية)

اشتدت المعارك العنيفة بين قوات الشرعية وجماعة الحوثيين في مأرب شرق البلاد. وقال مصدر عسكري المعارك عادت أشد ضراوة على إمتداد الجبهات الجنوبية بـ محافظة مأرب. قد يهمك ايضاً واضاف ان اشدها واعنفها الجبهه الغربية للجوبة اثر هجومات تقوم بها جماعة الحوثي يتم التصدي لها من قبل قبائل مراد والجيش ورجال القبائل المساندين لهم.

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