محمد بن مسعود - الدمام - مواجهات مباشرة بين قوات الجيش السعودي والحوثيين والأخيرة تعلن سقوط قتلى وجرحى

اندلعت، الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش السعودي ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية. وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن جبهة الشريط الحدودي شهدت الساعات الماضية، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش السعودي ومليشيا الحوثي الانقلابية. قد يهمك ايضاً وبحسب المصادر فإن المواجهات التي شهدت تبادل للقصف المدفعي والصاروخي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من مقاتلي المليشيا الحوثية. وفي سياق متصل، اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل وإصابة ثمانية من مقاتليها، وقالت إنهم قتلوا بنيران الجيش السعودي في جبهة الشريط الحدودي.

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