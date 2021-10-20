محمد بن مسعود - الدمام - المجلس الانتقالي يتهم مسؤول في الشرعية بالخيانة وتسليم ثلاث مديريات للحوثيين

اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الثلاثاء، محافظ محافظة شبوة، محمد صالح بن عديو، بالخيانة وتسليم ثلاث مديريات لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال محمد النقيب المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي، إن محافظ شبوة يقود معركة ضد أي مقاومة وتصدي للحوثي. حد قوله.

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مضيفا: “إذا لم يُخضِعه التحالف العربي للتحقيق الجاد على خلفية خيانته التي إكتملت اركانها بتسليمه مديريات بيحان لمليشيات الحوثي فإن بن عديو سيستمر بالعمل كوكيل منفذ للخيانات”.

وبشكل مستمر يتهم المجلس الانتقالي محافظ شبوة “بن عديو” بالخيانة والفساد فيما ينفي المحافظ تلك الاتهامات.