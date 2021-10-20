محمد بن مسعود - الدمام - مشهورة سعودية تدخل في نوبة بكاء حارة على الهواء مباشرة بعدما باغتها إعلامي إماراتي بسؤال غريب عن الموت! (فيديو)

دخلت عارضة الأزياء السعودية مودل روز في نوبة من البكاء على الهواء؛ بعدما فاجأها الإعلامي الإماراتي أنس بوخش بسؤال غريب.

ووجه “بوخش” سؤالاً لمودل “روز” قال فيه “كيف روان اليوم؟”، فردت قائلة:”من أولها أنت بتصيحني ما أبغى أصيح بهذا اللقاء”.

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وطرح “بوخش” سؤالاً آخر قال فيه “روان تعبانة؟”، فقالت:”كثيراً، وأصعب شئ في الحياة لما شخص يعرف نقطة ضعفك والحمدلله إني أخذت هذا القرار إنه أنفصل”.

وأشارت:”لا أحب الكذب ولا الكذابين”، كما سأل الإعلامي الإماراتي “بوخش”، مودل “روز”، بسؤال غريب قال فيه ” تشعرين كثير من الناس يفرحون لو مت؟”، فدخلت “روز” في نوبة بكاء على الهواء.

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