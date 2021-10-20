محمد بن مسعود - الدمام - عريس يقع في موقف محرج ليلة زفافه أمام زوجته.. حركة مباغتة من العروس كادت تنهي مستقبله في الإنجاب وتحرمه “كلمة بابا”(فيديو)

وقع عريس في موقف محرج في ليلة زفافه بسبب إصراره هو و زوجته أن يلعبا البيسبول في حفل الزفاف أمام الضيوف، إلا أن تمرير كرة واحدة تجاه العريس كادت أن تنهي على مستقبله في الإنجاب .

وفقا لما ورد في صحيفة “ديلي ميل”فإن عريس و عروس قررا الخروج عن العادات و الافراح المألوفة و الفقرات التي اعتادها الجميع من رقص و مرح في الافراح و قررا اضفاء نوع من انواع التغيير الخاص بهما .

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قام العريس والعروس بلعب مباراة لكرة البيسبول في ليلة الزفاف بالفستان الابيض و بدلة الزفاف في ساحة مجاورة للقاعة التي أقاما فيها حفل زفافهما و لكن الأمر تطور ووقع الثنائي في موقف محرج بدون قصد عن طريق الخطأ .

بحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن المباراة كانت مفعمة بالحماس بين العروسين، و كان الجميع سعيدا بتلك الفقرة المختلفة التي لم تشاهد من قبل في أي حفل زفاف، و كانت المباراة مشتعلة بين العريس و العروس حتى اللحظة التي صوبت فيها العروس الكرة دون أن تنظر بشكل واضح إلى اتجاهها .

أصابت العروس زوجها في أماكن حساسه بجسده، كادت أن تنهي معلى مستقبله في الغنجاب بسبب قوة تسديدها و إندفاع الكرة تجاه زوجها .

التقطت مقاطع فيديو للحفل أثناء تصوير ضيوف الحفل للمباراة، و منها لقطة تسديد العروس للكرة بشكل عشوائي كاد ان يتسبب في مأزق كبير .