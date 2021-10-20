شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 51 سيارة مهملة وتالفة في رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء ،خلال الربع الثالث من العام الجاري، 51 سيارة مهملة وتالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة، بعد انقضاء المهلة المحدّدة من وضع الملصق التحذيريّ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان للأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع، وصيانة الأعمدة والفوانيس.

وأكدت بلدية رفحاء مواصلة أعمالها في الاتجاهات كافة، لمعالجة مظاهر التشوه البصري لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة.