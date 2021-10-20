محمد بن مسعود - الدمام - بعد توجيهات الرئيس هادي .. الجيش الوطني يعلن عن معارك عسكرية عنيفة في الأثناء بمأرب

أعلن الجيش الوطني، مساء اليوم الثلاثاء، خوض معارك عسكرية عنيفة، ضد ميليشيا الحوثي الحوثي الإرهابية، في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية،في بيان مقتصب، أن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية يخوضون معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية الإيرانية في جبهات القتال جنوب محافظة مارب.

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وأكد المركز تدمير طقم قتالي للمليشيات يحمل عيار 23، ودك مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية الايرانية في مواقع متفرّقة جنوب محافظة مارب بقصف لسلاح المدفعية في الجيش الوطني.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية خلال الساعات الفائية من تحرير مواقع استراتيجية جنوبي المحافظة، و تمكنت من استعادة مواقع عسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب وسط انهيار في صفوف الميليشيا الحوثية.

ووجه الرئيس عبدربه منصور هادي، الحكومة الشرعية بتقديم كل الدعم والامكانات للانتصار في المعركة الوجودية بمحافظة مأرب.