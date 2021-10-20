محمد بن مسعود - الدمام - مودل سعودية شهيرة تقفز بتنورتها القصيرة وسط الشارع.. لن تصدقو ما حصل

نشرت الفاشينيستا ​السعودية مودل آش مقطع فيديو مثير لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهرت مودل آش في الفيديو وهي ترتدي تنورة قصيرة وتقفز وسط الشارع وتبعث بالقبلات للمتابعين .

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ونال الفيديو إعجاب محبيها ومتابعيها الذين ردوا على قبلتها وتحيتها .

ويذكر الفاشينيستا تحرص على زيادة عدد المتابعين على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لا تتردد بنشر صور تكون موضع جدل، وتتسبب لها بالانتقادات كما تثير الاعجاب لدى الجزء الآخر.

قامت بنشر صورة لها بالكروب توب وكشفت مودل آش عن بطنها مستعرضة رشاقتها أمام الكاميرا حيث لفتت الأنظار الى حجم خصرها النحيف.