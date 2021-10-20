محمد بن مسعود - الدمام - ”بن بريك” يعلن عن الطريقة المناسبة لقلب الطاولة على ”الحكومة اليمنية” غداة تحذير عاجل لـ”الانتقالي”

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد بن بريك، اليوم الثلاثاء، عن الطريقة المناسبة لقلب الطاولة على الحكومة اليمنية المعترف بها، غداة تحذير عاجل وجهه “الانتقالي” الى دول التحالف العربي واللجنة الرباعية، بشأن انهيار الريال اليمني.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، إن “الجوع كافر ، والمجلس الانتقالي لن يكون شاهداً على ذبح شعبه”؛ حد تعبيره.

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وأضاف: سنكون في مقدمة الصفوف لشعبنا في اختيار الطريقة المناسبة لقلب الطاولة.

وختم تغريدته بهشتاغ #فقد_اعذر_من_انذر؛ في تهديد غير مباشر للحكومة المعترف بها.

وصعدت قيادات المجلس الانتقالي من خطابها الاعلامي خلال الايام الماضية، ضد حكومة المناصفة المعترف بها، على خلفية تردي الاوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن وحضرموت ولحج.