محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق ماذا يحدث إذا وضعت وسادة خفيفة بين ساقيك عند النوم ؟

يظن الاشخاص ان الإستخدام الوحيد للوسائد هو وضع الرؤوس عليها عند النوم وهذا هو الاستخدام الشائع والمعتاد عليه ولكن أثبتت عدة دراسات ان هناك العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم إذا وضعتِ وسادة ناعمة بين ساقيكِ عند النوم.

ورصد موقع ” برايت سايد ” أربعة فوائد تعود على الجسم من وضع وسادة خفيفة بين الساقين عند النوم وهما:

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تحسين الدورة الدموية:

يساعد وضع وسادة بين الساقين عند الخلود للنوم على تحسين الدورة الدموية بسبب وضعية الساقين المرفوعة حيث تزيل الضغط على الأوردة الدموية ويُعزز من نشاط الدورة الدموية ويخفف آلام الدوالي ويعزز من أنشطة أعضاء الجسم والجهاز المناعي.

يمنع الشخير:

وفقًا للخبراء فإن الأشخاص الذين يعانون من الشخير أثناء النوم يمكنهم وضع وسادة بين ساقيهم حتى يخففوا الضغط على منطقتي الظهر والوركين ويحصلوا على الاسترخاء اللازم وبالتالي يتفادوا الشخير المزعج أثناء النوم.

تخفف آلام الركبة:

إذا كنتِ تعاني من آلام الركبة، يمكنكِ وضع وسادة بين ساقيكِ عند النوم حيث ستوفر لكِ احساس الراحة من الألم الذي تبحثين عنه وإذا كنتِ تفضلي النوم على منطقة الظهر ضعي الوسادة تحت ركبتيكِ.

الحفاظ على وضعية النوم الصحيحة:

يتسبب النوم بشكل خاطئ لحدوث مشاكل في مناطق الظهر والوركين والمفاصل لذلك وضع وسادة بين الساقين عند النوم يخفف الضغط على العمود الفقري او يمكنكِ وضعها ايضًا أسفل الظهر فذلك يحافظ على وضعية جسم سليمة أثناء النوم.