محمد بن مسعود - الدمام - أول بيان للحوثيين بعد إعلان الشرعية تحرير مواقع إستراتيجية جنوب مأرب

اعترفت مليشيا الحوثي ، مساء اليوم الثلاثاء، بتعرض قواتها لضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في محافظة مأرب (شرقي اليمن). وقالت مليشيا الحوثي إن طيران شن خمس غارات جوية على مواقع وتجمعات للمليشيات في مديريتي مدغل والجوبة، دون مزيد من التفاصيل. قد يهمك ايضاً وأعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت سابق اليوم، تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

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