محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول يمني يكشف حقيقة سقوط مارب ومن يقف وراء ”شيطنتها”

كشف مسؤول يمني بارز، عن حقيقة سقوط محافظة مارب، الغنية بالنفط والمكتظة بمئات الالاف من النازحين، بيد المتمردين الحوثيين، رغم صمود أبطال الجيش اليمني والقبائل، المسنودين بمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية.

وقال علوي الباشا بن زبع ،عضو مجلس الشورى اليمني، و أحد مشائخ قبيلة الجدعان، إنه “ليكن معلوما للجميع وللمجتمع الدولي ، أن مارب لن تسقط وما تتعرض له من هجمات وحشية وظروف غير انسانية وحتى الغير مفهومة لن تسقط مارب”.

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وأضاف: بل ستسقط كل فرص السلام التي يشتغل عليها الوسطاء الدوليين والاقليميين.

وأكد على أن إرادة مارب أن تكون وطن للجميع وجزء من اليمن الكبير، لكن المليشيا الحوثية تصر على شيطنتها للأسف.

وكان مصدر عسكري يمني، أعلن تحرير مواقع استراتيجية جنوبي المحافظة، و تمكن من استعادة مواقع عسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب وسط انهيار في صفوف الميليشيا الحوثية.

وأعلن التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن استمرار دعمه للجيش اليمني، بعد تحرير مواقع استراتيجية جنوبي المحافظة الغنية بالنفط.

وتشهد جبهات جنوب مأرب منذ أسابيع معارك عنيفة بين الجيش والمليشيا الحوثية التي دفعت بالمئات من أتباعها والمجندين في صفوفها، في معركة خسرت فيها العديد من قياداتها والمسلحين.