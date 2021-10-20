«الهلال الأحمر»: 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال.. 40 حالة إغماء و20 مشاجرة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الهلال الأحمر، عن تلقيها 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقالت هيئة الهلال الأحمر، في تصريحات لقناة الإخبارية، إنها تلقت 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال، بينها 40 حالة إغماء كما شملت 15 ألم بالصدر و30 أزمة تنفسية و20 مشاجرة.

نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

الزعيم افتتح التسجيل في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عن طريق ماريجا، بعد أن استقبل تمريرة رائعة من الفرنسي بافتيمبي جوميز، ليسكنها في شباك الحارس وليد عبد الله بتسديدة صاروخية.

وفي الدقيقة 50 من عمر المباراة أدرك النصر التعادل عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد تسديدة رأسية قوية من ضربة ركنية نجح اللاعب في تسجيلها.

وعاد سالم الدوسري في الدقيقة 71 ليسجل أروع أهداف اللقاء ليعلن تقدم الزعيم مرة أخرى على العالمي، بعد أن سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بجسم عبد الله مادو وتسكن شباك وليد عبد الله.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ليواجه أحد فريقي أولسان هيونداي أو بوهانج ستيلرز الكوريان الجنوبيان في النهائي الآسيوي المنتظر.

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