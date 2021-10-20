النيابة: حقوق المؤلف محفوظة بالحماية الجزائية

الرياض - محمد عبدالله - جددت النيابة العامة التأكيد على أن حقوق المؤلف تحظى بحماية جزائية مقرّرة، وحق استئثاري وحصري للمؤلف وخلفه العام من بعده، بما يعزّز جانب الإبداع الفكري وينمي ازدهار روافد المعرفة، ويشجع على رفعة الابتكار ونهضة التميز العلمي.

واوضحت النيابة – عبر تويتر – عددا من المفاهيم الواردة في نظام حماية حقوق المؤلف، مشيرة إلى أن المصنف يعني أي عمل أدبي أو علمي أو فني، بينما يتضمن «المصنف المشترك»، ذلك المصنف الذي يشترك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أو لم يمكن ذلك.

وتابعت، يشير «المصنف الجماعي» إلى المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته، أو باسمه ويندمج عمل المشتركين في الهدف الهام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتميزه على حدة.

ويعني «المصنف السمعي» وفق تعريفات النظام، إي تثبيت سمعي لأداء صوتي أو صوت معين مهما كانت طريقة التثبيت، فيما يعني «المصنف السمعي البصري»، أي مصنف معد للسمع والنظر قي آن واحد يتكون من مجموعة من الصور المترابطة والمصحوبة بأصوات والمسجلة على دعامات ملائمة يعرض بواسطة أجهزة مناسبة.

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