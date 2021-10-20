عاجل | مليون ريال عقوبة التفحيط للمرة الرابعة

400 مليون ريال للصناديق الوقفية نظّمت الهيئة العامة للأوقاف، ورشة عمل حول الصناديق والمحافظ الاستثمارية الوقفية، التي تعدّ إحدى المبادرات التنموية، التي أطلقتها... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

" /> " /> المياه لمستهلكين: تفقدوا سباكة منازلكم أكدت مياه نجران أنها غير مسؤولة عن التسرب الذي طال تمديدات الكهرباء بالمنطقة مشيرة إلى أن العطل من سباكة المنزل، وأبلغت فرق الصيانة... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

مركز ترفيهي بالخبر أرست أمانة المنطقة الشرقية مشروعا استثماريا لتطوير مركز ترفيهي ثقافي سياحي رياضي، بالعزيزية بمحافظة الخبر، بإشراك القطاع الخاص... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

العثور على المفقودة نوف القحطاني بصحة جيدة عثرت الجهات الأمنية على المفقودة نوف القحطاني، حيث صرحت عائلتها عبر حساب شقيقها في "تويتر" أنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

جازان : محاولة فاشلة لتهريب مخدرات في خزان وقود سيارة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

مكة : ضبط مواطنين عبثا بجهاز ساهر صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

التعليم تكشف سبب تأجيل العودة الحضورية لمن هم أقل من 12 عاما كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاما والمقرر في 31 أكتوبر 2021 وذلك إلى حين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ربيع الأول 1443 هـ 13 ربيع الأول 1443 هـ

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