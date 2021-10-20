محمد بن مسعود - الدمام - تحرك أمريكي عماني مشترك بشأن اليمن.. تزامنًا مع التصعيد الحوثي في مارب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تحركات مشتركة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مع سلطنة عمان بشأن اليمن.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء: ‘‘أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مناقشة مثمرة مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي’’.

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وأضاف البيان: ‘‘وشكر ليندركينغ عمان على دعمها المستمر لوقف القتال في اليمن بشكل عاجل ودفع اتفاقية سلام دائم وشامل’’.

ويوم أمس، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، “أنه التقى مسؤولين عُمانيين وممثلين عن جماعة الحوثيين وعن المجتمع الدولي، وتناولوا التطورات في اليمن وسبل المضي قدما للتوصل إلى حل سياسي شامل”.

وتكشف الولايات المتحدة عن خطوات بطيئة وغير مجدية بشأن اليمن، تزامنًا مع التصعيد الحوثي للسيطرة على مارب، منذ رفع إدارة بايدن، مليشيا الحوثي من لائحة الإرهاب، التي وضعت فيها من قبل إدارة ترامب، في الأسبوع الأخير من ولايته.