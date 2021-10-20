محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. أجمل امرأة على وجه الأرض التركية هاندا أرتشيل بدون مكياج.. لن تصدق(صورة)

شاركت الفنانة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل صورة سلفي لها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .وظهرت هاندا أرتشيل في الصورة من داخل سيارتها بملامح طبيعية جداً وبدون مكياج . وعبر المتابعين عن إعجابهم بجمالها الدائم والساحر .

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كما وكشفت وسائل إعلام محلية، مؤخراً أن ​هاندا أرتشيل أصبحت “سفيرة النوايا الحسنة” لجمعية الحياة الخالية من السرطان. ووجهت هاندا بعدها رسالة للجمهور ولمحبيها دعتهم فيها إلى دعم مرضى السرطان.

وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت أرتشيل في 24 نوفمبر 1993 . كما واشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام .

وكذلك بدور هازال في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة. وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز الأول . كما وتعتبر من الممثلات الأكثر جمال وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة في الانستجرام في تركيا. كما وفي مارس 2017 أصبحت هانده سفير ماركة ديفاكتو مع المُمثل أراس بولوت إينيملي.