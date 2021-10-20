محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل صادمة.. أب مصري ينفرد بابنته داخل غرفة نومه ويهتك عرضها!

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية حكما بالسجن المؤبد، ضد أب (54 عاما) هتك عرض ابنته (15 عاما) داخل منزل الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، كشفت التحقيقات أن الموظف “م.م”، أقدم على هتك عرض ابنته، وذلك بأن أمسك بيديها عنوة وخلع عنها ملابسها كاشفا عن عورتها وهتك عرضها.

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واستمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها، وأشارت إلى أن والدها المتهم، انفرد بها بغرفة نومه، وخلع عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها.

وتم القبض على المتهم وأصدرت النيابة العامة أمرا يقضي بإحالته للمحاكمة الجنائية، حيث مثل أمام محكمة جنايات القاهرة، وحكم بالسجن المؤبد.