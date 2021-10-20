محمد بن مسعود - الدمام - شاهد.. ظهرت بلا ملابس وتزوجت 20 مرة شي لايصدق! . حكاية أجرأ فنانة مصرية أصيبت بالجنون بعد فعلتها المقرفه!

الفنانة منى إبراهيم، واحدة من الفنانات اللاتي أثرن الجدل الكبير؛ بسبب جرأة أعمالها خاصة في الأفلام التي صورت في لبنان، اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي ولدت عام 1945، ومثلت في العديد من الأفلام اللبنانية والمصرية.

أصول منى ابراهيم إلى تركيا، لديها أربعة شقيقات، انتقلت برفقة عائلتها إلى القاهرة لتبدأ رحلتها مع عالم الرقص الشرقي، اختارت الفنانة تحية كاريوكا اسمها الفني لتصبح “منى إبراهيم”.

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كتب عنها أحد النقاد أنها تفوقت على ناهد يسري، وأنها أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية وذلك حين ظهرت عارية تمامًا مع فريد شوقي وتسببت في أزمة.

قدمت الفنانة منى إبراهيم ما يقرب من 22 فيلماً أبرزها فيلم “حنفي الأبهة” و”الغاضبون” و”الخادم” و”الغني والفقير” و”رمضان فوق البركان” و”جزيرة النساء” و”الأستاذ أيوب” و”يوم الأحد الدامي” و”الجائزة الكبرى” و”العمالقة” و”الغفران” و”عودة حميدو” و”الرجل المناسب” و”العتبة جزاز”.

من أشهر أفلامها فيلم “الأستاذ أيوب” عام 1975 مع محمد عوض وفريد شوقي وصفية العمري وقد اثار الفيلم جدلا كبير حيث ظهرت فيه بلا ملابس تماما للتفوق بذلك على ناهد يسري في فيلم سيدة الأقمار السوداء.

وانضمت بعده منى إبراهيم إلى الفنانة ناهد يسري بطلة فيلم سيدة الأقمار السوداء ضمن قائمة الفنانات الأجرأ في تاريخ السينما المصرية.

تزوجت الفنانة منى إبراهيم عشرون مرة من رجال أعمال ومشاهير لبنانيين ومصريين وأغلب تلك الزيجات كانت سراً ولم تنجب إطلاقاً، كما تم تداول أنباء عبر مواقع التواصل تفيد بأنها أصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية.