محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة الأمنية بشبوة تصدر البيان رقم “2” وتوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، بيان جديد، ووجهت تحذيرات عاجلة للمواطنين في المحافظة.

وحذر مصدر باللجنة الامنية بالمحافظة المواطنين من عدم الاقتراب من مواقع المليشيات الحوثية أو التواجد بالقرب منها لأي أسباب كانت وعدم استخدام الطرق التي تسلكها المليشيات وخصوصا الطرق الرابطة بين محافظة شبوة والبيضاء التي تسيطر عليها المليشيا.

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وأوضح أن المليشيات تستخدم النقاط التابعة لها لتوقيف المواطنين وتأخيرهم في النقاط دون اي اسباب تذكر الا ان الغرض من ذلك سوء نياتهم ومخططاتهم الخبيثة تجاه الوطن والمواطن والحياه الانسانية بشكل عام.

وحذر المصدر المواطنين من الاقتراب من مواقع المليشيات كونه يتم استخدام المواطنين لأغراض خاصة او دروع بشرية تخدم اجندة المليشيات التي لا تبالي بحياة المواطنين.

ولفت المصدر ان هذا التحذير يأتي حفاظا على سلامة المواطنين حتى لايكونوا عرضة للخطر لكون جميع الاهداف الثابتة والمتحركة التابعة للمليشيات الانقلابية ستكون اهداف عسكرية.