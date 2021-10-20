السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن العودة الحضورية للتلاميذ الأقل من 12 عاما

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت وزارة التعليم السعودية ، أمس الثلاثاء، قرارا جديدا بشأن العودة الحضورية للتلاميذ الأقل من 12 عاما.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، أن الوزارة قررت تأجيل العودة الحضورية للتلاميذ الأأقل من 12 عاما، والمقررة، في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حتى إشعار آخر.

وذكر المتحدث الرسمي للتعليم العام السعودي أن الوزارة في بلاده قررت تأجيل الدراسة للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، حتى استكمال الدراسات العلمية الخاصة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة العمرية، حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدا مواصلة جهود تقديم التعليم عن بعد عبر منصة “مدرستي” للمرحلة الابتدائية، ومنصة “روضتي” لمرحلة رياض الأطفال في المملكة.

ولفت المتحدث الرسمي للتعليم العام السعودي إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في العمل على انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين، المتوسطة والثانوية، شريطة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، ومتابعة ما تحقق من تنفيذ للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة من “وقاية”، بهدف حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

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