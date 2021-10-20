محمد بن مسعود - الدمام - الكشف عن تفاصيل كارثة كانت على وشك الحدوث عند أحد البنوك في العاصمة صنعاء

أنقذ فريق الغوص والإنقاذ المائي بمصلحة الدفاع المدني 3 مواطنين من خزان بنك اليمن الدولي احياء بعد تعرضهم للاختناق اثناء قيامهم بطلاء الخزانات. وذكرت مصلحة الدفاع المدني أن قيام الثلاثة المواطنين بطلاء الخزان أدى إلى سقوطهم جميعا فاقدي الوعي إلى قعر الخزان، قبل أن تتمكن فرق الغوص والإنقاذ المائي من انقاذهم من الموت المحقق، في اللحظات الأخيرة. قد يهمك ايضاً وحذرت مصلحة الدفاع المدني جميع المواطنين بعدم استخدام المواد الكيميائية أو مادة التينار المستخدم في طلاء جدران المنازل في الأماكن المغلقة، وقد تتعرض حياتهم لخطر الموت من الاختناقات السامة . وأعرب المواطنين عن شكرهم لفريق الإنقاذ لما قام به من عمل إنساني.

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