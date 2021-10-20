محمد الفلاح - الجيش يتقدم في مأرب.. والتحالف يدك ميليشيا الحوثي

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

أكد الجيش اليمني، الثلاثاء، تحرير عدة مواقع جنوب محافظة مأرب، الواقعة شمال شرقي العاصمة صنعاء، فيما أعلن التحالف أنه نفذ 14 عملية استهدفت ميليشيات الحوثي، لاسيما في الجوبة والكسارة.



كما أعلن التحالف تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثياً.

وأشار إلى أنه مستمر في دعم وإسناد الجيش لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيا.

مواقع استراتيجية

وكان الجيش أعلن في وقت سابق من الثلاثاء أنه تمكن من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيا الحوثية.

وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد النازحين، منبهة إلى الخطر الداهم الذي يلاحق آلاف اللاجئين في المحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

يذكر أن الميليشيات تشن منذ فبراير الماضي هجمات على المحافظة الاستراتيجية محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.