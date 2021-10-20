شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعم «تحالف الحضارات» بمليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي بمقر وفد المملكة شيكاً بمبلغ مليون دولار أمريكي دعماً من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

جاء ذلك خلال لقائه، أمي الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس.

وأكد السفير المعلمي ، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب تحالف الحضارات، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام في ظل ما نشهده من تصاعد وتيرة العنف، والطائفية وخطابات الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول.

من جانبه أثنى الممثل السامي لتحالف الحضارات، على الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لإرساء السلام وقيم العيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من نهضة شاملة وتحولات اجتماعية وثقافية كبيرة ودورها المركزي في تعزيز قيم السلام والتسامح واحترام لجميع الأديان والثقافات.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة أمس لتحالف الحضارات، جزءاً من ثلاثة ملايين دولار تعهدت المملكة بتقديمها دعما لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى الآن 2 مليون دولار لدعم جهود المكتب.