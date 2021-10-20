شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف غرفة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد السميح ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق وارتفاع الحراك التجاري في وسائل النقل والمطاعم والتسوق بمكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام.

وأشار السميح إلى أن هناك أكثر من ٢٥٠ ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج، مبينا أن نحو ٢٠٠ شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال الموسم الحالي في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن من استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا» والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة.