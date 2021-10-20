شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية وتعيين 30 قاضيا بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - أمرا ملكيا بترقية وتعيين 30 قاضيا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية 6 قضاة إلى درجة «قاضي استئناف»، وترقية قاض إلى درجة «رئيس محكمة /أ»، وترقية 7 قضاة إلى درجة «وكيل محكمة /أ»، وترقية قاضيين إلى درجة «وكيل محكمة /ب»، وترقية 8 قضاة إلى درجة «قاضي /أ»، وترقية وتعيين قاضيين إلى درجة «قاضي /ب»، وترقية قاضيين إلى درجة «قاضي /ج»، وتعيين قاضيين على درجة «ملازم قضائي».

وأكد د. اليوسف أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدا لحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية، وصولا لقضاء إداري متميز، يحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في العمل القضائي، بفضل من الله، من خلال ما توليه القيادة من عناية كبيرة بمرفق قضاء ديوان المظالم، بما يحقق صيانة الحقوق ورد المظالم.