شكرا لقرائتكم خبر عن 204 مشروعات ومبادرات تنموية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض أمس، مع فريق من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة المكون من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستينا روتنشتاينر، وكبير منسقي بعثة المنظمة في اليمن فراس بديري، وعدد من المختصين، جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتوضيح مشاريعه ومبادراته.

وأوضح السفير آل جابر، أن البرنامج قدم أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وبلغت مشاريع قطاع التعليم 41 مشروعاً ومبادرة من مدارس ومؤسسات تعليمية، وفي قطاع الصحة بلغت مشاريعه 22 مشروعاً ومبادرة متنوعة بين مستشفيات ومراكز صحية عامة وتخصصية، فيما وصلت مشاريع ومبادرات قطاع النقل 36 مشروعاً ومبادرة من طرق ومطارات، وعدد مشاريع قطاع الزراعة 18 مشروعاً ومبادرة، إضافة إلى أن قطاع الطاقة بلغ عدد مشاريعه 26 مشروعاً ومبادرة، فيما وصلت مشاريع قطاع بناء قدرات المؤسسات الحكومية 17 مشروعاً ومبادرة، وفي قطاع المياه وصل عدد المشاريع 32 مشروعاً ومبادرة لتعزيز منظومة استدامة المياه.