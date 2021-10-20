شكرا لقرائتكم خبر عن بحث العمل الإنساني مع «الصليب الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة، مع رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي د.عمر عودة، الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المركز والبعثة وسبل تطويرها. وأشاد د.عودة بالعلاقات بين الجانبين في مجال العمل الإنساني، منوها بالنموذج الفريد الذي قدمه المركز في تقديم العون والإغاثة لمستحقيها.