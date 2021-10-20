شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نستهدف المركز العاشر عالميا «لوجستيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر، أن المملكة أولت قطاع النقل والخدمات اللوجستية اهتماما كبيرا، منوها إلى أنه تم مؤخرًا اعتماد الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح م.الجاسر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة «34» لمجلس وزراء النقل العرب التي بدأت أعمالها أمس بالقاهرة، أن هذه الاستراتيجية تطمح إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل، مستهدفةً الوصول إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر الخدمات اللوجستية، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الوطني إلى أكثر من 10 % في عام 2030.

ونوه بأن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ركزت على تطوير البنية التحتية حيث تم وضع حزمة من المشاريع الكبرى في شتى أنماط النقل، وذلك لرفع طاقتها الاستيعابية، وتعزيز التكامل والربط الإقليمي، والتي تشمل الجسر البري الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، كما تستهدف إطلاق العديد من المنصات اللوجستية حول المملكة.

ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية الطموحة لم تقف عند المستهدفات الاقتصادية بل تجاوزتها إلى ما هو أهم وأعظم وأجل، وهو صحة وسلامة المقيمين على أرض المملكة، وهو ما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظهما الله» أقصى درجات الاهتمام والأولوية.