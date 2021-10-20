شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبعث رسالة خطية لرئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية لرئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان علي جعفر، خلال استقبال رئيس جمهورية جنوب السودان له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وأشاد الرئيس سلفاكير، بالعلاقات مع المملكة، مؤكداً حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوها بدور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة. بدوره، أكد السفير حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة.