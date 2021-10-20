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تأجيل العودة الحضورية للطلبة الأقل من 12 عاما

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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للتعليم العام عن تأجيل العودة الحضورية للطلاب والطالبات لمن هم أقل من 12 عاماً والمقررة في 31 أكتوبر 2021، إلى حين استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأوضح المتحدث، أن وزارة التعليم ستواصل جهودها في تقديم التعليم عن بُعد لهذه الفئة العمرية، من خلال منصة «مدرستي» للمرحلة الابتدائية، ومنصة «روضتي» لمرحلة رياض الأطفال.

وأشار إلى تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة في انتظام العملية التعليمية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح ، وما تحقق من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من «وقاية»، بما أسهم في حماية الطلاب والطالبات والحفاظ على سلامتهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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