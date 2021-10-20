شكرا لقرائتكم خبر عن 49 حالة كورونا جديدة.. و«الصحة» تؤكد فاعلية الوعي المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت وزارة الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة - بإذن الله - في الوقاية من المتحورات، حاثة على المسارعة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 38 حالة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 548018 حالة، وعدد حالات التعافي 537037 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8767 حالة - رحمهم الله جميعا -.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أهمية الدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة، ما أسهم في تجاوز مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها وكان له الأثر الملموس في انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الناجمة عن كورونا.