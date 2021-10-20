شكرا لقرائتكم خبر عن أمام خادم الحرمين.. وزير الصحة يؤدي القسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمس - عبر الاتصال المرئي - وزير الصحة فهد الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه بالمنصب، قائلاً: «بسم الله الرحمن الرحيم.. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص».

وعبر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه.