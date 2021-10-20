شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 30 شجرة «عاف» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس، 30 شجرة «عاف» بمتنزه الربيع بحي الثقبة؛ لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية، وتجميل المدينة، وإسعاد الناس، وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة في الخبر.

على جانب آخر، ضبطت البلدية معدات تسرق الرمال في العزيزية، وتم حجز المعدات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة، كما ضبطت البلدية، عبر فرقها الرقابية، مستودعًا مخالفًا بحي الخبر الجنوبية، يُستخدم لتحضير الأطعمة لصالح أحد المطاعم، وسط تدني مستوى النظافة، وتم إتلاف أكثر من 50 كيلو من الأطعمة، وإغلاق الموقع وتطبيق الغرامة بحدها الأعلى على المطعم، وذلك حرصًا على سلامة المستهلكين.