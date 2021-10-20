شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع سفير فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع سفير جمهورية فنلندا لدى المملكة انتي روتوفووري، وذلك خلال استقباله، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، وخلال اللقاء دار الحديث عن العلاقات الطيبة بين البلدين.

ورحب سموه بسعادة السفير في المنطقة الشرقية، ومن ناحيته قدم سفير جمهورية فنلندا شكره لسموه الكريم على حفاوة الاستقبال.