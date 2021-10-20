شكرا لقرائتكم خبر عن باسترداد 22 مليون ريال.. الشرقية «الأولى» في جلسات التسوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت إدارات التسويات الودية بالمنطقة الشرقية، خلال شهر سبتمبر 2021، النسبة الأعلى للصلح في جلسات التسوية على مستوى مناطق المملكة، وذلك بنسبة صلح وصلت إلى 87 % من إجمالي الدعاوى الواردة، التي بلغت 4784 دعوى، منها 1796 انتهت بالصلح والتراضي بين أطراف الدعوى، تمت معالجتها من قبل المصلحين بالمنطقة عبر الاتصال المرئي وفقا لتوجهات الوزارة في التحول الرقمي.

وتمكنت الفروع بالمنطقة من تحقيق الصلح بالاتفاق بين الأطراف على استرداد مستحقات مالية بلغت 22.554.225 ريالا، من إجمالي 42.553.735 ريالا مستردة لكامل مناطق المملكة، وبنسبة تجاوزت 51 % من إجمالي المبالغ.

وتمكن مكتب العمل بمحافظة الخبر من استرداد 8.828.471 ريالا، ويليه مكتب العمل بالدمام بإجمالي مبالغ مستردة 7.054.669 ريالا، وحقق مكتب العمل بمحافظة الجبيل تسوية ودية للاسترداد بلغت 3.382.691 ريالا، كما استطاع مكتب العمل بمحافظة الأحساء استرداد 2.351.581 ريالا، أما بقية المكاتب بالمنطقة فحققت ما مجموعه 936813 ريالا.

من ناحيته، قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، شكره لجميع منسوبي إدارات التسويات الودية بالمكاتب على جهودهم في حفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.

وفي ذات السياق أكد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد الأطرش، أهمية متابعة الدعاوى العمالية بكفاءة وتأدية العمل على أكمل وجه بصورة مرضية وعادلة وفقا لأنظمة ولوائح العمل.