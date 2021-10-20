شكرا لقرائتكم خبر عن باسترداد 22 مليون ريال.. الشرقية «الأولى» في جلسات التسوية والان نبدء بالتفاصيل
وتمكنت الفروع بالمنطقة من تحقيق الصلح بالاتفاق بين الأطراف على استرداد مستحقات مالية بلغت 22.554.225 ريالا، من إجمالي 42.553.735 ريالا مستردة لكامل مناطق المملكة، وبنسبة تجاوزت 51 % من إجمالي المبالغ.
وتمكن مكتب العمل بمحافظة الخبر من استرداد 8.828.471 ريالا، ويليه مكتب العمل بالدمام بإجمالي مبالغ مستردة 7.054.669 ريالا، وحقق مكتب العمل بمحافظة الجبيل تسوية ودية للاسترداد بلغت 3.382.691 ريالا، كما استطاع مكتب العمل بمحافظة الأحساء استرداد 2.351.581 ريالا، أما بقية المكاتب بالمنطقة فحققت ما مجموعه 936813 ريالا.
من ناحيته، قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، شكره لجميع منسوبي إدارات التسويات الودية بالمكاتب على جهودهم في حفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
وفي ذات السياق أكد مساعد مدير عام الفرع لقطاع العمل محمد الأطرش، أهمية متابعة الدعاوى العمالية بكفاءة وتأدية العمل على أكمل وجه بصورة مرضية وعادلة وفقا لأنظمة ولوائح العمل.