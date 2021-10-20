شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 3 مبادرات نوعية لتعزيز نواتج التعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أمس المبادرات النوعية، التي حققت أعلى درجات ومعايير التحكيم على مستوى تعليم المنطقة، وحققت مبادرة «تمهير»، التي قدمها المشرف التربوي بمكتب شرق الدمام محمد الشهري المركز الأول، فيما نجحت مبادرة «قياس مستوى التحصيل الدراسي» للمشرف التربوي سعيد القحطاني في حصد المركز الثاني، تلتها مبادرة «بقلمي أبدع» في المركز الثالث لعالية آل ضبعان، من مكتب شرق الدمام، ومدير مكتب شرق الدمام محمد الزهراني؛ لدعم المكتب للمبادرات النوعية داخل القطاع.

ووجه د. العتيبي، كل مكاتب التعليم، بتطبيق تلك المبادرات النوعية، التي تتماشى مع توجه وزارة التعليم، كونها تهتم بنواتج التعليم، وتعزيز وتحسين مستوى التحصيل الدراسي، مضيفًا إن المبادرات لا بدّ أن تكون ذات مضامين إبداعية، ولها برامج علاجية وإثرائية لتحقيق جودة المبادرات.

بدوره، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن المبادرات النوعية على مستوى تعليم المنطقة الشرقية، التي أتمت مراحل للتحكيم، تجاوزت 15 مبادرة نوعية، موضحًا أن إدارة التعليم تستشعر أهمية استثمار الكفاءات والخبرات على الوجه الأمثل من خلال تشجيع منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة بالأفكار الإبداعية، التي تكون من المساهمات الممكنة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير المسارات داخل المنظومة التعليمية وتحسين المخرجات على مستوى الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن إدارة التعليم شكلت فريقًا متخصصًا؛ لدراسة وتحكيم كل المبادرات حسب المعايير، التي نجم عنها تكريم أفضل 3 مبادرات.