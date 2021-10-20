شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس القطيف تتصدر نتائج «الاختبارات المحاكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت مدارس تعليم القطيف نتائج الاختبارات المحاكية للاختبار الدولي PIRLS على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1441/ 1442هـ.

وكشفت النتائج عن تصدر 26 مدرسة للبنين من أصل 33، على مستوى الشرقية، فيما تميزت 23 مدرسة للبنات من 33 مدرسة.

وهنأ مدير مكتب التعليم بالمحافظة عبدالله القرني المدارس على هذه النتائج المشرفة، والتي تعد إنجازا يضاف لمدارس القطيف.

وقال «القرني»: إن تنفيذ الاختبارات المحاكية مكن الطلبة من تنمية حس الإبداع وإثراء روح التنافس وشحذ الهمم وتحقيق نتائج مرتفعة في مؤشرات التقييم الدولي، سعيا لتجويد نتائج التعلم لدى الطلبة، وذلك بفضل الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-.

من جانبه، عبر المساعد للشؤون التعليمية المكلف عبدالسلام الشهري، عن بالغ سروره بما تحققه مدارس القطيف في الاختبارات الدولية والتي تعكس المستوى والأداء المتطور والمتميز، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.

وأكد المساعد للشؤون المدرسية أحمد الغامدي، أن هذا التميز ثمرة جهود مستمرة، متطلعا للمزيد من الإنجازات وتحقيق نتائج أفضل في مختلف المسابقات والمنافسات الدولية وعكس الصورة المشرفة للمملكة.